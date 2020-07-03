***EREGL* *ODAS* *YBTAS* *FONET* *KRDMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
03.07.2020 17:01
***EREGL******ODAS******YBTAS******FONET******KRDMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EREGL, FONET, KRDMD, ODAS, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
EREGL 1 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E VEHBI HAKAN ORALKAN 1,290
FONET 2 FONET BILGI TEKNOLOJILERI A.S. E VEHBI HAKAN ORALKAN 15.000,000
KRDMD 3 KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. D GRUBU E VEHBI HAKAN ORALKAN 0,900
ODAS 4 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E BB ENERJI YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 22.634.638,565
YBTAS 5 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÖZGÜR SIRKINTI 0,560
YBTAS 6 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÖZGÜR SIRKINTI 0,933
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854415
BIST