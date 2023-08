EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Aykut Halit 5742 TRY 11,484Nazım Hikmet 5742 TRY 11,484Beşir Acar 5742 TRY 11,484Yaşar Emin Taylan 5742 TRY 11,484Ramis Uzunoğlular 5742 TRY 11,484Emre Aykut Halit 5742 TRY 11,484Jale Akkaş 5742 TRY 11,484Emir Taşar 3390 6,780Ahmet Cangöz 3354 TRY 6,708Tuğrul Dirimtekin 1000 TRY 2Sinan Aydın 500 TRY 1Sedat Atkın 500 TRY 1Raif Ataçağ 500 TRY 1Tolga Bacak 500 TRY 1Özcan Özbuğa 50 TRY 0,1Gül (Tüfekçioğlu) Şahin 2 TRY 0,004Hakan Bursalıoğlu 2 TRY 0,004Fatime Nurcan Yıldırım 2 TRY 0,004Erdinç Çetinkaya 2 TRY 0,004Cengiz Avcı 2 TRY 0,004Mustafa Yalçın 2 TRY 0,004TOPLAM 50000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AYKUT HALİT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik 11.484NAZIM HİKMET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik 11.484BEŞİR ACAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik 11.484YAŞAR EMİN TAYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik 11.484JALE AKKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 11.484Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıTuğrul DirimtekinSinan AydınSedat AtkınEMRE AYKUT HALİTRAMİS UZUNOĞLULAREMİR TAŞARAHMET CANGÖZTOLGA BACAKÖZCAN ÖZBUĞAGÜL (TÜFEKÇİOĞLU) ŞAHİNHAKAN BURSALIOĞLUFATİME NURCAN YILDIRIMERDİNÇ ÇETİNKAYACENGİZ AVCIMUSTAFA YALÇIN