EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2023 09:29
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Aykut Halit 5742 TRY 11,484
Nazım Hikmet 5742 TRY 11,484
Beşir Acar 5742 TRY 11,484
Yaşar Emin Taylan 5742 TRY 11,484
Ramis Uzunoğlular 5742 TRY 11,484
Emre Aykut Halit 5742 TRY 11,484
Jale Akkaş 5742 TRY 11,484
Emir Taşar 3390 6,780
Ahmet Cangöz 3354 TRY 6,708
Tuğrul Dirimtekin 1000 TRY 2
Sinan Aydın 500 TRY 1
Sedat Atkın 500 TRY 1
Raif Ataçağ 500 TRY 1
Tolga Bacak 500 TRY 1
Özcan Özbuğa 50 TRY 0,1
Gül (Tüfekçioğlu) Şahin 2 TRY 0,004
Hakan Bursalıoğlu 2 TRY 0,004
Fatime Nurcan Yıldırım 2 TRY 0,004
Erdinç Çetinkaya 2 TRY 0,004
Cengiz Avcı 2 TRY 0,004
Mustafa Yalçın 2 TRY 0,004
TOPLAM 50000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AYKUT HALİT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik 11.484
NAZIM HİKMET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik 11.484
BEŞİR ACAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik 11.484
YAŞAR EMİN TAYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik 11.484
JALE AKKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 11.484
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Tuğrul Dirimtekin
Sinan Aydın
Sedat Atkın
EMRE AYKUT HALİT
RAMİS UZUNOĞLULAR
EMİR TAŞAR
AHMET CANGÖZ
TOLGA BACAK
ÖZCAN ÖZBUĞA
GÜL (TÜFEKÇİOĞLU) ŞAHİN
HAKAN BURSALIOĞLU
FATİME NURCAN YILDIRIM
ERDİNÇ ÇETİNKAYA
CENGİZ AVCI
MUSTAFA YALÇIN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183325
BIST