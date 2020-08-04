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EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2020 17:39
GÜNCEL HABERLER



EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul
İnternet Adresi www.GrantThornton.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
infoist@tr.gt.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul 0212 373 00 00 212 291 77 97




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865015


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAREL 19,14 144.358.078 % 10,00  
DESA 8,69 55.872.685 % 10,00  
FRIGO 31,10 706.377 % 9,97  
AKMGY 46,82 8.760.760 % 9,96  
VKFYO 14,36 27.854.971 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0720 9,1175 % 0,14  
Frank 7,5792 7,6248 % 0,51  
Riyal 1,8530 1,8623 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.992 1.992 15,09  
Altın Gr. 444 445 2,86  
Cumhuriyet 2.911 2.946 -4,20  
Tam 2.998 3.032 -4,30  
Yarım 1.455 1.478 -2,10  
Çeyrek 730 741 -1,00  
Gümüş.Ons 25,29 25,33 1,00  
Gümüş Gr. 5,57 5,58 0,14  
B. Petrol 43,96 43,96 -0,19  
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