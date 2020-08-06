EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.974.193
|% 9,98
|KLGYO
|8,71
|37.556.724
|% 9,97
|RAYSG
|6,19
|19.399.393
|% 9,95
|GLRYH
|16,58
|51.366.440
|% 9,95
|CRDFA
|5,88
|55.137.635
|% 9,91
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,5582
|9,6061
|% 3,75
|Frank
|7,9789
|8,0270
|% 3,28
|Riyal
|1,9355
|1,9452
|% 3,33
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|23,41
|Altın Gr.
|482
|482
|19,82
|Cumhuriyet
|3.197
|3.318
|223,70
|Tam
|3.293
|3.434
|249,80
|Yarım
|1.598
|1.664
|109,80
|Çeyrek
|802
|837
|58,70
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|1,33
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
Seans Raporu
- 16:54BIZIM Yüzde -8.80 oranında düşüşle 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 559, 133 adet işlem
- 16:53XU100 Endeks 1, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 07 altında . İşlem hacmi 19, 358.00 milyon TL de
- 16:51AFYON Yüzde -9.30 oranında düşüşle 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 821, 625 adet işlem
- 16:50GOZDE Yüzde -6.94 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 556, 955 adet işlem
- 16:49DOGUB Yüzde -9.78 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 696, 933 adet işlem