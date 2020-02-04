***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.02.2020 17:28
***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ERGLI]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
02/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFERTT72019
Nominal Değer (TL)
48.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/02/2020
Vadesi (Gün)
168
İtfa Tarihi
20/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817004
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0149
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,5917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0282
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5904
18:05298,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -4,46
|Açılış
|: 298,97
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
298,84
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|GARAN
|12,27
|555.092.225
|% 3,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|HLGYO
|1,67
|255.053.012
|% 12,08
|
|ODAS
|2,18
|311.428.260
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7546
|7,7934
|% 0,04
|
|Frank
|6,1371
|6,1741
|% -0,51
|
|Riyal
|1,5868
|1,5947
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-18,92
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,62
|54,62
|0,41
|
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