***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.05.2020 17:32
***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ERGLI]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
21/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası - Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFERTT92025
Nominal Değer (TL)
16.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/05/2020
Vadesi (Gün)
132
İtfa Tarihi
21/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844521
BIST
17:1999.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.741,50
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:196,9947
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0784
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:197,6021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0472
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:19383,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,79
|Açılış
|: 383,24
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,38
|27.123.267
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.581.098
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.574
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.742.707
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|20,84
|61.589.166
|% -7,13
|
|KRDMA
|2,71
|69.551.435
|% -6,87
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,91
|863.396.509
|% 1,93
|
|ASELS
|27,30
|637.114.332
|% 1,64
|
|ECILC
|5,42
|557.691.812
|% 9,94
|
|MGROS
|34,28
|530.902.451
|% 8,48
|
|AKBNK
|5,60
|472.053.210
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,34
|386.831.690
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|248.101.331
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|89.999.226
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,38
|350.165.376
|% 1,28
|
|IHLAS
|0,69
|89.072.084
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5923
|8,6354
|% -1,20
|
|Frank
|7,1969
|7,2403
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% -1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,82
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.510
|-27,50
|
|Tam
|2.539
|2.576
|-28,20
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-13,80
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|0,42
|
Seans Raporu
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1833, 92 artarak (% 1.61 ) 116, 041
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17:34XU100
Endeks 99, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 11, 057.00 milyon TL de
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17:33IZFAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 192 adet işlem
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17:31BEYAZ
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 991 adet işlem
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17:29XU100
Endeks 99, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 10, 948.00 milyon TL de