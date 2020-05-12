***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ERGLI]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi21/02/2020Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıEreğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası - Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüBonoISIN KoduTRFERTT92025Nominal Değer (TL)16.000.000Vade Başlangıç Tarihi12/05/2020İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih14/05/2020Vadesi (Gün)132İtfa Tarihi21/09/2020İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844521BIST