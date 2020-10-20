***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ERGLI]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi10/07/2020Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüBonoISIN KoduTRFERTT22113Nominal Değer (TL)84.600.000Vade Başlangıç Tarihi19/10/2020İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih22/10/2020Vadesi (Gün)119İtfa Tarihi15/02/2021İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882593BIST