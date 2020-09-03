***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020- 30.06.2020 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU EKTE PDF OLARAK YER ALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873217BIST