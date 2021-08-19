***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2021 18:16
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKTE PDF OLARAK YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959352
BIST
10:581.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
10:588,5404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0336
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:589,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0117
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0146
En Düşük
9,9367
10:58490,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,91
|Açılış
|: 490,93
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:58
|GESAN
|20,56
|201.447
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|18.807.601
|% 9,94
|
|AGYO
|4,51
|153.865.965
|% 9,73
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|FONET
|14,86
|7.763.369
|% -5,23
|
|EMKEL
|2,89
|18.010.254
|% -4,93
|
|RYGYO
|4,66
|6.049.823
|% -4,70
|
|MARKA
|4,77
|1.646.681
|% -4,60
|
|TUCLK
|13,81
|10.332.135
|% -4,10
|
|GARAN
|9,29
|333.047.140
|% 0,00
|
|EREGL
|18,46
|197.813.234
|% -0,49
|
|AGYO
|4,51
|153.865.965
|% 9,73
|
|KRDMD
|7,59
|153.065.583
|% -1,17
|
|THYAO
|12,19
|130.389.304
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|77.337.879
|% -1,40
|
|EKGYO
|1,85
|80.678.339
|% 0,54
|
|GARAN
|9,29
|333.047.140
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,55
|87.921.261
|% 0,39
|
|AGYO
|4,51
|153.865.965
|% 9,73
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5385
|8,5404
|% 0,39
|
|Euro
|9,9799
|9,9847
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6078
|11,6661
|% 0,57
|
|Frank
|9,2908
|9,3468
|% 0,94
|
|Riyal
|2,2727
|2,2841
|% 0,70
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,81
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|-0,11
|