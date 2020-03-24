***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









-269.785 -269.785 0 -269.785Düzeltmelerden Sonraki Tutar5.000.000 13.074.563 111.588.708 825.932 19.817.908 14.277.373 471.192 164.534.786 -20.592.344 308.998.118 148.888.280 457.886.398Transferler-5.474.703 -15.117.641 20.592.344 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-21.442.965 -21.442.965 -8.192.551 -29.635.516Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.219.675 -48.010 -1.267.685 -83.772 -1.351.457Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-6.426.846 25.387.285 0 18.960.439 15.752.045 34.712.484Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.074.563 105.161.862 -393.743 19.769.898 8.802.670 471.192 174.804.430 -21.442.965 305.247.907 156.364.002 461.611.909Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 13.074.563 105.161.862 -393.743 19.769.898 8.802.670 471.192 174.804.430 -21.442.965 305.247.907 156.364.002 461.611.909Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-160.988 -160.988 -103.490 -264.478Düzeltmelerden Sonraki Tutar5.000.000 13.074.563 105.161.862 -393.743 19.769.898 8.802.670 174.643.442 -21.442.965 305.086.919 156.260.512 461.347.431Transferler-21.442.965 21.442.965 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-144.574.502 -144.574.502 -13.445.084 -158.019.586Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)233.799.501 -226.058 85.031.032 318.604.475 143.333.400 461.937.875Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.074.563 338.961.363 -619.801 104.800.930 8.802.670 471.192 153.200.477 -144.574.502 479.116.892 286.148.828 765.265.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.982.431 -226.420.464Dönem Karı (Zararı)-158.019.586 -29.635.516Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler168.401.758 -11.374.325Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.161.460 21.107.449Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.877.703 1.190.336Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.279.757 1.650.306Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.597.946 -459.970Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.226.087 -545.632Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.212.075 1.115.784Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.012 -1.661.416Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler117.503.913 -900.700Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.483.531 -28.064.328Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler128.987.444 27.163.628Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.071.723 -9.723.044Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.071.723 -9.723.044Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler42.371.648 -15.365.560İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler42.371.648 -15.365.560Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-10.667.330 -7.137.174İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-80.128.977 -184.104.281Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-139.167.189 -142.994.164Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler47.243.759 -80.021.744Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.124.708 6.657.049Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.815.720 37.546.172Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.103.441 -5.291.594Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-69.746.805 -225.114.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.228.861 -1.390.005Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.765 83.663YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.775.784 31.779.260Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 34.243.531Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları14.056.655 11.158.407Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri170.253 525.003Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.451.124 -14.147.681FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.946.056 199.390.330Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri204.468.672 198.489.631Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri204.468.672 198.489.631Ödenen Faiz-127.860.879 -27.163.628Alınan Faiz11.483.531 28.064.327Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.145.268 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.739.409 4.749.126NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.739.409 4.749.126DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.746.990 997.864DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.486.399 5.746.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 27.486.399 5.746.990Finansal Yatırımlar6 90.270 64.788Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 90.270 64.788Ticari Alacaklar243.010.549 155.407.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 28.994.240 6.775.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 214.016.309 148.632.152Diğer Alacaklar218.947.968 168.030.104İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 216.763.934 166.845.655İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.184.034 1.184.449Stoklar10 137.755.442 186.597.147Peşin Ödenmiş Giderler22.889.372 6.560.649İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 22.889.372 6.560.649Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 6.765 0Diğer Dönen Varlıklar10.809.828 21.714.736İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 10.809.828 21.714.736ARA TOPLAM660.996.593 544.122.366TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR660.996.593 544.122.366DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar700.000 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar700.000 0Ticari Alacaklar2.044.700 4.677.728İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.044.700 4.677.728Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar202.275.752 173.673.023Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.714.985 11.643.262Maddi Duran Varlıklar686.324.329 260.947.978Arazi ve Arsalar441.714.280 198.820.280Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6.997.717 272.404Binalar88.827.731 11.709.931Tesis, Makine ve Cihazlar134.853.637 30.993.417Taşıtlar927.453 2.224.870Mobilya ve Demirbaşlar6.488.464 7.723.763Özel Maliyetler6.515.047 7.584.313Yapılmakta Olan Yatırımlar1.619.000Kullanım Hakkı Varlıkları3.422.469 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.995.561 27.970.019Şerefiye17.657.350 17.657.350Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.338.211 10.312.669Peşin Ödenmiş Giderler13.874 2.038.463İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13.874 2.038.463Ertelenmiş Vergi Varlığı0 1.506.254TOPLAM DURAN VARLIKLAR935.491.670 482.456.727TOPLAM VARLIKLAR1.596.488.263 1.026.579.093KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar528.666.940 385.277.251İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar528.666.940 385.277.251Banka Kredileri213.195.094 165.184.100İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları315.471.846 220.093.151Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.012.393 5.591.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.012.393 5.591.317Banka Kredileri2.928.936 5.591.317Kiralama İşlemlerinden Borçlar83.457 0Ticari Borçlar108.107.614 120.096.501İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11.683.349 3.525.607İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar96.424.265 116.570.894Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.877.020 4.310.678Diğer Borçlar34.469.200 11.617.556İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21.318.467 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.150.733 11.617.556Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.587.050 10.483.609Kısa Vadeli Karşılıklar9.731.588 9.486.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.771.177 1.540.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.960.411 7.946.399ARA TOPLAM703.451.805 546.863.311TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER703.451.805 546.863.311UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar74.360.556 6.634.388İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar74.360.556 6.634.388Banka Kredileri70.375.752 6.634.388Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.984.804 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Borçlar0 47.037İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 47.037Uzun Vadeli Karşılıklar4.442.320 3.645.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.442.320 3.645.034Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü48.967.862 7.777.414TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.770.738 18.103.873TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER831.222.543 564.967.184ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar479.116.892 305.247.907Ödenmiş Sermaye5.000.000 5.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)443.142.492 124.538.017Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)104.800.930 19.769.898Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)338.341.562 104.768.119Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)338.961.363 105.161.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-619.801 -393.743Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.802.670 8.802.670Diğer Yedekler471.192 471.192Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları153.200.477 174.804.430Net Dönem Karı veya Zararı-144.574.502 -21.442.965Kontrol Gücü Olmayan Paylar286.148.828 156.364.002TOPLAM ÖZKAYNAKLAR765.265.720 461.611.909TOPLAM KAYNAKLAR1.596.488.263 1.026.579.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 388.521.501 583.930.505Satışların Maliyeti21 -325.822.442 -489.791.335TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.699.059 94.139.170BRÜT KAR (ZARAR)62.699.059 94.139.170Genel Yönetim Giderleri22 -27.673.296 -26.575.255Pazarlama Giderleri22 -34.380.375 -36.501.364Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -20.259.665 -20.108.632Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 20.479.991 25.729.888Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -11.329.879 -20.741.394ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-10.464.165 15.942.413Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 579.056 267.358Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -8.475Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -42.371.648 15.365.560FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-52.256.757 31.566.856Finansman Gelirleri25 12.557.284 28.064.328Finansman Giderleri25 -128.987.443 -96.403.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-168.686.916 -36.772.690Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.667.330 7.137.174Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 10.667.330 7.137.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-158.019.586 -29.635.516DÖNEM KARI (ZARARI)-158.019.586 -29.635.516Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.445.084 -8.192.551Ana Ortaklık Payları-144.574.502 -21.442.965Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar461.937.875 -1.351.457Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)430.948.584 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-611.591 -1.645.106Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar85.031.032 -68.274Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-53.430.150 361.923Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-53.546.993 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi116.843 361.923Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)461.937.875 -1.351.457TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)303.918.289 -30.986.973Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar174.029.973 -22.710.650Ana Ortaklık Payları129.888.316 -8.276.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831878BIST