***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 13.074.563 105.161.862 -393.743 -423.091 8.802.670 471.192 175.671.728 -21.721.244 285.643.937 156.364.002 442.007.939Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-201.233 -201.233 -129.364 -330.597Transferler-21.721.244 21.721.244Dönem Karı (Zararı)-63.722.616 -63.722.616 -7.074.232 -70.796.848Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-258.000 175.516 -82.484 -268.098 -350.582Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.074.563 105.161.862 -651.743 -247.575 8.802.670 471.192 153.749.251 -63.722.616 221.637.604 148.892.308 370.529.912Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 13.074.563 338.961.363 -619.801 104.800.930 8.802.670 471.192 153.200.477 -144.574.502 479.116.892 286.148.828 765.265.720Transferler-144.574.502 144.574.502Dönem Karı (Zararı)-85.244.690 -85.244.690 -1.073.193 -86.317.883Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-693.434 5.307 -688.127 -347.481 -1.035.608Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.074.563 338.961.363 -1.313.235 104.806.237 8.802.670 471.192 8.625.975 -85.244.690