***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
03.09.2020 19:22
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 105.161.862 -393.743 -423.091 8.802.670 471.192 175.671.728 -21.721.244 285.643.937 156.364.002 442.007.939
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-201.233 -201.233 -129.364 -330.597
Transferler
-21.721.244 21.721.244
Dönem Karı (Zararı)
-63.722.616 -63.722.616 -7.074.232 -70.796.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-258.000 175.516 -82.484 -268.098 -350.582
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 105.161.862 -651.743 -247.575 8.802.670 471.192 153.749.251 -63.722.616 221.637.604 148.892.308 370.529.912
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 338.961.363 -619.801 104.800.930 8.802.670 471.192 153.200.477 -144.574.502 479.116.892 286.148.828 765.265.720
Transferler
-144.574.502 144.574.502
Dönem Karı (Zararı)
-85.244.690 -85.244.690 -1.073.193 -86.317.883
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-693.434 5.307 -688.127 -347.481 -1.035.608
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 338.961.363 -1.313.235 104.806.237 8.802.670 471.192 8.625.975 -85.244.690