***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 13.074.563 105.161.862 -393.743 19.769.898 8.802.670 471.192 174.804.430 -21.442.965 305.247.907 156.364.002 461.611.909Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-160.988 -160.988 -103.490 -264.478Transferler-21.442.965 21.442.965Dönem Karı (Zararı)-144.574.502 -144.574.502 -13.445.084 -158.019.586Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)233.799.501 -226.058 85.031.032 318.604.475 143.333.400 461.937.875Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.074.563 338.961.363 -619.801 104.800.930 8.802.670 471.192 153.200.477 -144.574.502 479.116.892 286.148.828 765.265.720Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 13.074.563 338.961.363 -619.801 104.800.930 8.802.670 471.192 153.200.477 -144.574.502 479.116.892 286.148.828 765.265.720Transferler-144.574.502 144.574.502Dönem Karı (Zararı)-44.219.372 -44.219.372 23.061.320 -21.158.052Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24.489.173 -426.614 56.947.439 81.009.998 13.327.783 94.337.781Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.074.563 363.450.536 -1.046.415 161.748.369 8.802.670 471.192 8.625.975 -44.219.372 515.907.518 322.537.931 838.445.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.767.373 -70.982.431Dönem Karı (Zararı)-21.158.052 -158.019.586Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler156.981.499 168.401.758Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 24.445.451 19.161.460Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler857.470 4.877.703Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 4.143.085 3.279.757Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.285.615 1.597.946Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.799.187 1.226.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.135.794 1.212.075Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -748.158 2.913.880Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.411.551 -2.899.868Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler98.657.552 117.503.913Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -27.136.981 -11.483.531Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 125.794.533 128.987.444Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.380.567 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -18.380.567 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler66.509.784 42.371.648İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 66.509.784 42.371.648Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 17.904.415 -10.667.330Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -6.071.723İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -37.811.793 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-54.217.845 -80.562.635Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.442.487 -90.882.353İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.853.728 -22.218.440İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.588.759 -68.663.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.971.834 -48.284.836İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.247.621 -49.918.279İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.724.213 1.633.443Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.846.303 47.243.759Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.203.179 -4.124.708Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.132.485 -11.988.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.013.151 8.157.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)78.145.636 -20.146.629Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.212.834 -433.658Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.734.738 22.804.607İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-21.318.467 21.318.467İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-416.271 1.486.140Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25.635.377 5.103.441Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları81.605.602 -70.180.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -558.104 -795.203Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -280.125 -6.765YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI22.146.660 5.775.784Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri58.223.907 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-22.987.240 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri295.414 170.253Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri295.414 170.253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.822.415 -8.451.124Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.822.415 -8.451.124Alınan Temettüler4.436.994 14.056.655FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.224.591 86.946.056Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri24.829.797 204.468.672Kredilerden Nakit Girişleri24.829.797 204.468.672Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.349.345 -1.145.268Ödenen Faiz-124.842.024 -127.860.879Alınan Faiz27.136.981 11.483.531YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.689.442 21.739.409NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.689.442 21.739.409DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.486.399 5.746.990DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56.175.841 27.486.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 56.175.841 27.486.399Finansal Yatırımlar41.367.807 90.270Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar41.367.807 90.270Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 41.367.807 90.270Ticari Alacaklar275.366.411 228.164.814İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 21.002.233 14.148.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 254.364.178 214.016.309Diğer Alacaklar262.765.537 233.793.703İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 256.857.290 231.609.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 5.908.247 2.184.034Stoklar10 182.887.360 137.755.442Peşin Ödenmiş Giderler23.944.362 22.889.372İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 23.944.362 22.889.372Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 286.890 6.765Diğer Dönen Varlıklar18.949.004 10.809.828İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 18.949.004 10.809.828ARA TOPLAM861.743.212 660.996.593TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR861.743.212 660.996.593DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Diğer Finansal Yatırımlar700.000 700.000Ticari Alacaklar2.142.505 2.044.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.142.505 2.044.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 167.954.569 202.275.752Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar14 728.083.852 686.324.329Arazi ve Arsalar441.494.280 441.714.280Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6.358.457 6.997.717Binalar90.374.950 88.827.731Tesis, Makine ve Cihazlar177.911.575 134.853.637Taşıtlar348.456 927.453Mobilya ve Demirbaşlar6.270.091 6.488.464Özel Maliyetler5.326.043 6.515.047Kullanım Hakkı Varlıkları16 6.535.006 3.422.469Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.646.785 22.995.561Şerefiye17.657.350 17.657.350Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.989.435 5.338.211Peşin Ödenmiş Giderler22.884 13.874İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 22.884 13.874TOPLAM DURAN VARLIKLAR945.800.586 935.491.670TOPLAM VARLIKLAR1.807.543.798 1.596.488.263KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar507.963.981 528.750.397İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar507.963.981 528.750.397Banka Kredileri7 507.459.981 528.666.940Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 504.000 83.457Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.166.088 2.928.936İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.166.088 2.928.936Banka Kredileri7 35.166.088 2.928.936Ticari Borçlar180.240.099 108.107.614İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 5.670.198 11.683.349İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 174.569.901 96.424.265Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 5.089.854 3.877.020Diğer Borçlar11.768.196 34.469.200İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 21.318.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 11.768.196 13.150.733Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)41.222.427 15.587.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 41.222.427 15.587.050Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 754.246 0Kısa Vadeli Karşılıklar12.968.472 9.731.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.344.668 1.771.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 10.623.804 7.960.411ARA TOPLAM795.173.363 703.451.805TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER795.173.363 703.451.805UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar91.161.805 74.360.556İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar91.161.805 74.360.556Banka Kredileri7 84.175.356 70.375.752Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 6.986.449 3.984.804Diğer Borçlar966.266 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 966.266 0Uzun Vadeli Karşılıklar6.331.298 4.442.320Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 6.331.298 4.442.320Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 75.465.617 48.967.862TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.924.986 127.770.738TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER969.098.349 831.222.543ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 515.907.518 479.116.892Ödenmiş Sermaye5.000.000 5.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)524.152.490 443.142.492Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)362.404.121 338.341.562Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)363.450.536 338.961.363Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.046.415 -619.801Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar161.748.369 104.800.930Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.802.670 8.802.670Yasal Yedekler8.802.670 8.802.670Diğer Yedekler471.192 471.192Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.625.975 153.200.477Net Dönem Karı veya Zararı-44.219.372 -144.574.502Kontrol Gücü Olmayan Paylar322.537.931 286.148.828TOPLAM ÖZKAYNAKLAR838.445.449 765.265.720TOPLAM KAYNAKLAR1.807.543.798 1.596.488.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 874.361.844 388.521.501Satışların Maliyeti21 -654.430.819 -325.822.442TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)219.931.025 62.699.059BRÜT KAR (ZARAR)219.931.025 62.699.059Genel Yönetim Giderleri22 -27.694.065 -27.673.296Pazarlama Giderleri22 -72.480.748 -34.380.375Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -27.125.324 -20.259.665Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 21.341.724 21.553.744Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -8.366.843 -11.329.879ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)105.605.769 -9.390.412Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 56.307.930 579.056Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -66.509.784 -42.371.648FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)95.403.915 -51.183.004Finansman Gelirleri25 27.136.981 11.483.531Finansman Giderleri25 -125.794.533 -128.987.443SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.253.637 -168.686.916Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27 -17.904.415 10.667.330Dönem Vergi (Gideri) Geliri-754.246 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-17.150.169 10.667.330SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-21.158.052 -158.019.586DÖNEM KARI (ZARARI)-21.158.052 -158.019.586Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-44.219.372 -144.574.502Ana Ortaklık Payları23.061.320 -13.445.084Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar94.337.781 461.937.875Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)47.622.710 430.948.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-884.779 -611.591Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar56.947.439 85.031.032Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar56.947.439 85.031.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.347.589 -53.430.150Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.347.589 -53.430.150Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)94.337.781 461.937.875TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.179.729 303.918.289Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar36.790.626 174.029.973Ana Ortaklık Payları36.389.103 129.888.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919084BIST