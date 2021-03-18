***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.03.2021 18:11
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 105.161.862 -393.743 19.769.898 8.802.670 471.192 174.804.430 -21.442.965 305.247.907 156.364.002 461.611.909
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-160.988 -160.988 -103.490 -264.478
Transferler
-21.442.965 21.442.965
Dönem Karı (Zararı)
-144.574.502 -144.574.502 -13.445.084 -158.019.586
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
233.799.501 -226.058 85.031.032 318.604.475 143.333.400 461.937.875
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 338.961.363 -619.801 104.800.930 8.802.670 471.192 153.200.477 -144.574.502 479.116.892 286.148.828 765.265.720
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 338.961.363 -619.801 104.800.930 8.802.670 471.192 153.200.477 -144.574.502 479.116.892 286.148.828 765.265.720
Transferler
-144.574.502 144.574.502
Dönem Karı (Zararı)
-44.219.372 -44.219.372 23.061.320 -21.158.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.489.173 -426.614 56.947.439 81.009.998 13.327.783 94.337.781
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 363.450.536 -1.046.415 161.748.369 8.802.670 471.192 8.625.975 -44.219.372 515.907.518 322.537.931 838.445.449
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.767.373 -70.982.431
Dönem Karı (Zararı)
-21.158.052 -158.019.586
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
156.981.499 168.401.758
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 24.445.451 19.161.460
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
857.470 4.877.703
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.143.085 3.279.757
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.285.615 1.597.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.799.187 1.226.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.135.794 1.212.075
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -748.158 2.913.880
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.411.551 -2.899.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
98.657.552 117.503.913
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -27.136.981 -11.483.531
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 125.794.533 128.987.444
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.380.567 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -18.380.567 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
66.509.784 42.371.648
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 66.509.784 42.371.648
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 17.904.415 -10.667.330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.071.723
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -37.811.793 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.217.845 -80.562.635
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.442.487 -90.882.353
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.853.728 -22.218.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.588.759 -68.663.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.971.834 -48.284.836
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.247.621 -49.918.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.724.213 1.633.443
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.846.303 47.243.759
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.203.179 -4.124.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.132.485 -11.988.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.013.151 8.157.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
78.145.636 -20.146.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.212.834 -433.658
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.734.738 22.804.607
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.318.467 21.318.467
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-416.271 1.486.140
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25.635.377 5.103.441
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.605.602 -70.180.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -558.104 -795.203
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -280.125 -6.765
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.146.660 5.775.784
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
58.223.907 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-22.987.240 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
295.414 170.253
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
295.414 170.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.822.415 -8.451.124
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.822.415 -8.451.124
Alınan Temettüler
4.436.994 14.056.655
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.224.591 86.946.056
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.829.797 204.468.672
Kredilerden Nakit Girişleri
24.829.797 204.468.672
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.349.345 -1.145.268
Ödenen Faiz
-124.842.024 -127.860.879
Alınan Faiz
27.136.981 11.483.531
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.689.442 21.739.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.689.442 21.739.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.486.399 5.746.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.175.841 27.486.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 56.175.841 27.486.399
Finansal Yatırımlar
41.367.807 90.270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
41.367.807 90.270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 41.367.807 90.270
Ticari Alacaklar
275.366.411 228.164.814
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 21.002.233 14.148.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 254.364.178 214.016.309
Diğer Alacaklar
262.765.537 233.793.703
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 256.857.290 231.609.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.908.247 2.184.034
Stoklar
10 182.887.360 137.755.442
Peşin Ödenmiş Giderler
23.944.362 22.889.372
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 23.944.362 22.889.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 286.890 6.765
Diğer Dönen Varlıklar
18.949.004 10.809.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 18.949.004 10.809.828
ARA TOPLAM
861.743.212 660.996.593
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
861.743.212 660.996.593
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Diğer Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
2.142.505 2.044.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.142.505 2.044.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 167.954.569 202.275.752
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
14 728.083.852 686.324.329
Arazi ve Arsalar
441.494.280 441.714.280
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.358.457 6.997.717
Binalar
90.374.950 88.827.731
Tesis, Makine ve Cihazlar
177.911.575 134.853.637
Taşıtlar
348.456 927.453
Mobilya ve Demirbaşlar
6.270.091 6.488.464
Özel Maliyetler
5.326.043 6.515.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 6.535.006 3.422.469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.646.785 22.995.561
Şerefiye
17.657.350 17.657.350
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.989.435 5.338.211
Peşin Ödenmiş Giderler
22.884 13.874
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 22.884 13.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
945.800.586 935.491.670
TOPLAM VARLIKLAR
1.807.543.798 1.596.488.263
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
507.963.981 528.750.397
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
507.963.981 528.750.397
Banka Kredileri
7 507.459.981 528.666.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 504.000 83.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.166.088 2.928.936
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.166.088 2.928.936
Banka Kredileri
7 35.166.088 2.928.936
Ticari Borçlar
180.240.099 108.107.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.670.198 11.683.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 174.569.901 96.424.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 5.089.854 3.877.020
Diğer Borçlar
11.768.196 34.469.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 21.318.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.768.196 13.150.733
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
41.222.427 15.587.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 41.222.427 15.587.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 754.246 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.968.472 9.731.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.344.668 1.771.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.623.804 7.960.411
ARA TOPLAM
795.173.363 703.451.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
795.173.363 703.451.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.161.805 74.360.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.161.805 74.360.556
Banka Kredileri
7 84.175.356 70.375.752
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 6.986.449 3.984.804
Diğer Borçlar
966.266 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 966.266 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.331.298 4.442.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.331.298 4.442.320
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 75.465.617 48.967.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.924.986 127.770.738
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
969.098.349 831.222.543
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 515.907.518 479.116.892
Ödenmiş Sermaye
5.000.000 5.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
524.152.490 443.142.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
362.404.121 338.341.562
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
363.450.536 338.961.363
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.046.415 -619.801
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
161.748.369 104.800.930
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.802.670 8.802.670
Yasal Yedekler
8.802.670 8.802.670
Diğer Yedekler
471.192 471.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.625.975 153.200.477
Net Dönem Karı veya Zararı
-44.219.372 -144.574.502
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
322.537.931 286.148.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
838.445.449 765.265.720
TOPLAM KAYNAKLAR
1.807.543.798 1.596.488.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 874.361.844 388.521.501
Satışların Maliyeti
21 -654.430.819 -325.822.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
219.931.025 62.699.059
BRÜT KAR (ZARAR)
219.931.025 62.699.059
Genel Yönetim Giderleri
22 -27.694.065 -27.673.296
Pazarlama Giderleri
22 -72.480.748 -34.380.375
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -27.125.324 -20.259.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 21.341.724 21.553.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -8.366.843 -11.329.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.605.769 -9.390.412
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 56.307.930 579.056
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -66.509.784 -42.371.648
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.403.915 -51.183.004
Finansman Gelirleri
25 27.136.981 11.483.531
Finansman Giderleri
25 -125.794.533 -128.987.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.253.637 -168.686.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -17.904.415 10.667.330
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-754.246 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.150.169 10.667.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.158.052 -158.019.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.158.052 -158.019.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-44.219.372 -144.574.502
Ana Ortaklık Payları
23.061.320 -13.445.084
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
94.337.781 461.937.875
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
47.622.710 430.948.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-884.779 -611.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
56.947.439 85.031.032
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
56.947.439 85.031.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.347.589 -53.430.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.347.589 -53.430.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.337.781 461.937.875
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.179.729 303.918.289
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.790.626 174.029.973
Ana Ortaklık Payları
36.389.103 129.888.316
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919084
BIST