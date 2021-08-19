***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 18:16
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 338.961.363 -619.801 104.800.930 8.802.670 471.192 153.200.477 -144.574.502 479.116.892 286.148.828 765.265.720
Transferler
-144.574.502 144.574.502
Dönem Karı (Zararı)
-85.244.690 -85.244.690 -1.073.193 -86.317.883
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-693.434 5.307 -688.127 -347.481 -1.035.608
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 338.961.363 -1.313.235 104.806.237 8.802.670 471.192 8.625.975 -85.244.690 393.184.075 284.728.154 677.912.229
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 363.450.536 -1.046.415 161.748.369 8.802.670 471.192 8.625.975 -44.219.372 515.907.518 322.537.931 838.445.449
Transferler
103.118 -44.322.490 44.219.372
Dönem Karı (Zararı)
-40.429.515 -40.429.515 16.332.767 -24.096.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-477.750 -51.899 -529.649 -289.568 -819.217
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 363.450.536 -1.524.165 161.696.470 8.905.788 471.192 -35.696.515 -39.868.692 474.948.354 338.581.130 813.529.484
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.752.933 -7.635.566
Dönem Karı (Zararı)
-24.096.748 -86.317.883
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
134.149.185 128.001.422
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 28.125.422 18.677.812
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.352.104 -1.021.976
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.278.407 753.044
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-926.303 -1.775.020
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.259.750 885.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.828.704 1.034.592
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.431.046 -148.619
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
62.899.282 58.063.136
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.461.238 -4.395.752
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
65.360.520 62.458.888
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.714.533 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.714.533 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
31.110.044 52.655.443
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 31.110.044 52.655.443
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 12.157.133 -1.258.966
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.040.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.123.346 -48.522.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.329.478 -74.360.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.760.177 -5.783.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.569.301 -68.576.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
71.229.697 -3.353.448
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
99.176.864 7.536.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.947.167 -10.890.048
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-215.329.677 -10.161.656
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.088.379 -32.866.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.050.485 56.889.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.068.163 -7.635.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.982.322 64.524.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.076.510 4.030.891
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.374.407 -18.833.866
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.126.159 -17.533.845
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.248.248 -1.300.021
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10.893.089 30.131.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
929.091 -6.839.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -150.963 -695.668
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.531.061 -100.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.477.740 -4.998.647
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
19.384.436 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.150 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.337
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 56.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.908.846 -5.054.984
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.747.417 -4.744.445
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -161.429 -310.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.334.429 58.320.922
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.789.149 116.422.954
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-681.128 -596.112
Ödenen Faiz
-64.903.688 -61.901.672
Alınan Faiz
2.461.238 4.395.752
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.609.622 45.686.709
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.609.622 45.686.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 56.175.841 27.486.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 32.566.219 73.173.108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 32.566.219 56.175.841
Finansal Yatırımlar
6 46.080.190 41.367.807
Ticari Alacaklar
320.179.493 275.366.411
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 28.762.410 21.002.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 291.417.083 254.364.178
Diğer Alacaklar
191.535.840 262.765.537
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 157.680.426 256.857.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 33.855.414 5.908.247
Stoklar
10 399.143.340 182.887.360
Peşin Ödenmiş Giderler
36.319.313 23.944.362
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 36.319.313 23.944.362
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.394 286.890
Diğer Dönen Varlıklar
8.674.952 18.949.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 8.674.952 18.949.004
ARA TOPLAM
1.034.500.741 861.743.212
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.034.500.741 861.743.212
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
1.380.494 2.142.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.380.494 2.142.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 128.448.206 167.954.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
14 709.912.453 728.083.852
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.181.762 6.535.006
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.954.852 22.646.785
Şerefiye
17.657.350 17.657.350
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.297.502 4.989.435
Peşin Ödenmiş Giderler
10.364 22.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.364 22.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
886.303.116 945.800.586
TOPLAM VARLIKLAR
1.920.803.857 1.807.543.798
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
553.870.577 507.459.981
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
553.870.577 507.459.981
Banka Kredileri
7 250.951.457 198.732.059
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 302.919.120 308.727.922
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.827.609 35.670.088
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.291.675 35.166.088
Banka Kredileri
7 46.291.675 35.166.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
535.934 504.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
535.934 504.000
Ticari Borçlar
- 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 612.567.017 257.007.752
Satışların Maliyeti
20 -460.908.501 -207.362.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.658.516 49.645.473
BRÜT KAR (ZARAR)
151.658.516 49.645.473
Genel Yönetim Giderleri
21 -14.761.720 -16.392.161
Pazarlama Giderleri
21 -53.110.149 -19.723.760
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -13.318.881 -10.917.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.340.826 11.694.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.408.873 -3.504.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.399.719 10.801.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.754.550
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -31.110.044 -52.655.443
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.044.225 -41.853.494
Finansman Gelirleri
2.461.238 16.178.317
Finansman Giderleri
-66.445.078 -61.901.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.939.615 -87.576.849
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -12.157.133 1.258.966
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.347.927 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.190.794 1.258.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.096.748 -86.317.883
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.096.748 -86.317.883
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.332.767 -1.073.193
Ana Ortaklık Payları
-40.429.515 -85.244.690
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-819.217 -1.035.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -959.146 -1.301.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-51.900 5.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
191.829 260.229
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 191.829 260.229
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-819.217 -1.035.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.915.965 -87.353.491
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.043.199 -1.420.674
Ana Ortaklık Payları
-40.959.164 -85.932.817
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959350
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