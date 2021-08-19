***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 13.074.563 338.961.363 -619.801 104.800.930 8.802.670 471.192 153.200.477 -144.574.502 479.116.892 286.148.828 765.265.720Transferler-144.574.502 144.574.502Dönem Karı (Zararı)-85.244.690 -85.244.690 -1.073.193 -86.317.883Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-693.434 5.307 -688.127 -347.481 -1.035.608Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.074.563 338.961.363 -1.313.235 104.806.237 8.802.670 471.192 8.625.975 -85.244.690 393.184.075 284.728.154 677.912.229Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 13.074.563 363.450.536 -1.046.415 161.748.369 8.802.670 471.192 8.625.975 -44.219.372 515.907.518 322.537.931 838.445.449Transferler103.118 -44.322.490 44.219.372Dönem Karı (Zararı)-40.429.515 -40.429.515 16.332.767 -24.096.748Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-477.750 -51.899 -529.649 -289.568 -819.217Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.074.563 363.450.536 -1.524.165 161.696.470 8.905.788 471.192 -35.696.515 -39.868.692 474.948.354 338.581.130 813.529.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.752.933 -7.635.566Dönem Karı (Zararı)-24.096.748 -86.317.883Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler134.149.185 128.001.422Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 28.125.422 18.677.812Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.352.104 -1.021.976Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.278.407 753.044Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-926.303 -1.775.020Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.259.750 885.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.828.704 1.034.592Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.431.046 -148.619Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler62.899.282 58.063.136Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.461.238 -4.395.752Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler65.360.520 62.458.888Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.714.533 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.714.533 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler31.110.044 52.655.443İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 31.110.044 52.655.443Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 12.157.133 -1.258.966İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-11.040.017İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-109.123.346 -48.522.925Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.329.478 -74.360.023İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.760.177 -5.783.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-42.569.301 -68.576.937Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler71.229.697 -3.353.448İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)99.176.864 7.536.600İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-27.947.167 -10.890.048Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-215.329.677 -10.161.656Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.088.379 -32.866.301Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.050.485 56.889.624İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.068.163 -7.635.040İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)60.982.322 64.524.664Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.076.510 4.030.891Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.374.407 -18.833.866İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.126.159 -17.533.845İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.248.248 -1.300.021Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10.893.089 30.131.854Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları929.091 -6.839.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -150.963 -695.668Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.531.061 -100.512YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.477.740 -4.998.647İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri19.384.436 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.150 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri56.337Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 56.337Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.908.846 -5.054.984Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -8.747.417 -4.744.445Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -161.429 -310.539FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.334.429 58.320.922Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri34.789.149 116.422.954Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-681.128 -596.112Ödenen Faiz-64.903.688 -61.901.672Alınan Faiz2.461.238 4.395.752YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.609.622 45.686.709Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.609.622 45.686.709DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 56.175.841 27.486.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 32.566.219 73.173.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 32.566.219 56.175.841Finansal Yatırımlar6 46.080.190 41.367.807Ticari Alacaklar320.179.493 275.366.411İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 28.762.410 21.002.233İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 291.417.083 254.364.178Diğer Alacaklar191.535.840 262.765.537İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 157.680.426 256.857.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 33.855.414 5.908.247Stoklar10 399.143.340 182.887.360Peşin Ödenmiş Giderler36.319.313 23.944.362İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 36.319.313 23.944.362Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.394 286.890Diğer Dönen Varlıklar8.674.952 18.949.004İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 8.674.952 18.949.004ARA TOPLAM1.034.500.741 861.743.212TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.034.500.741 861.743.212DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Ticari Alacaklar1.380.494 2.142.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.380.494 2.142.505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 128.448.206 167.954.569Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar14 709.912.453 728.083.852Kullanım Hakkı Varlıkları6.181.762 6.535.006Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.954.852 22.646.785Şerefiye17.657.350 17.657.350Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.297.502 4.989.435Peşin Ödenmiş Giderler10.364 22.884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.364 22.884TOPLAM DURAN VARLIKLAR886.303.116 945.800.586TOPLAM VARLIKLAR1.920.803.857 1.807.543.798KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar553.870.577 507.459.981İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar553.870.577 507.459.981Banka Kredileri7 250.951.457 198.732.059İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 302.919.120 308.727.922Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları46.827.609 35.670.088İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları46.291.675 35.166.088Banka Kredileri7 46.291.675 35.166.088İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları535.934 504.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar535.934 504.000Ticari Borçlar- 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 612.567.017 257.007.752Satışların Maliyeti20 -460.908.501 -207.362.279TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.658.516 49.645.473BRÜT KAR (ZARAR)151.658.516 49.645.473Genel Yönetim Giderleri21 -14.761.720 -16.392.161Pazarlama Giderleri21 -53.110.149 -19.723.760Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -13.318.881 -10.917.309Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.340.826 11.694.669Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.408.873 -3.504.963ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.399.719 10.801.949Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.754.550Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -31.110.044 -52.655.443FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.044.225 -41.853.494Finansman Gelirleri2.461.238 16.178.317Finansman Giderleri-66.445.078 -61.901.672SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.939.615 -87.576.849Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -12.157.133 1.258.966Dönem Vergi (Gideri) Geliri-18.347.927 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.190.794 1.258.966SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.096.748 -86.317.883DÖNEM KARI (ZARARI)-24.096.748 -86.317.883Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.332.767 -1.073.193Ana Ortaklık Payları-40.429.515 -85.244.690Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-819.217 -1.035.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -959.146 -1.301.144Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-51.900 5.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler191.829 260.229Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 191.829 260.229Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-819.217 -1.035.608TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.915.965 -87.353.491Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.043.199 -1.420.674Ana Ortaklık Payları-40.959.164 -85.932.817http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959350BIST