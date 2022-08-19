***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 19:25
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 363.450.536 -1.046.415 161.748.369 8.802.670 471.192 8.625.975 -44.219.372 515.907.518 322.537.931 838.445.449
Transferler
103.118 -44.322.490 44.219.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-40.429.515 -40.429.515 16.332.767 -24.096.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-477.750 -51.899 -529.649 -289.568 -819.217
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 363.450.536 -1.524.165 161.696.470 8.905.788 471.192 -35.696.515 -40.429.515 474.948.354 338.581.130 813.529.484
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 441.748.702 -932.164 311.579.585 8.905.789 471.192 -35.696.516 -162.750.777 581.400.374 390.301.362 971.701.736
Transferler
3.858.154 -166.608.931 162.750.777
Dönem Karı (Zararı)
96.053.808 96.053.808 108.487.434 204.541.242
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.009.747 -396.618 -1.406.365 -543.812 -1.950.177
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 441.748.702 -1.941.911 311.182.967 12.763.943 471.192 -202.305.447 96.053.808 676.047.817 498.244.984 1.174.292.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.822.246 -5.752.933
Dönem Karı (Zararı)
204.541.242 -24.096.748
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
204.541.242 -24.096.748
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
192.187.929 134.149.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 36.914.682 28.125.422
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.059.394 5.352.104
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
397.033 6.278.407
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
662.361 -926.303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.453.943 10.259.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.508.864 1.828.704
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.054.921 8.431.046
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.376.919 62.899.282
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.116.978 -2.461.238
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
86.493.897 65.360.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.467.085 -4.714.533
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -13.467.085 -4.714.533
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 34.290.559 31.110.044
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
34.290.559 31.110.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 47.559.517 12.157.133
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.040.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-258.024.240 -109.123.346
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.605.570 -50.329.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.649.197 -7.760.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-191.956.373 -42.569.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.371.710 71.229.697
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.063.477 99.176.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.691.767 -27.947.167
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-154.076.138 -215.329.677
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-67.980.721 -2.088.379
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
150.890.745 62.050.485
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.426.266 1.068.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
171.317.011 60.982.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.465.946 5.076.510
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.848.667 9.374.407
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 6.126.159
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.848.667 3.248.248
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-22.938.879 10.893.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
138.704.931 929.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -628.084 -150.963
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.254.601 -6.531.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.863.846 10.477.740
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 19.384.436
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 30.160 2.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 15.055 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.055 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.909.061 -8.908.846
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -78.739.467 -8.747.417
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -6.169.594 -161.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.189.856 -28.334.429
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.488.827 34.789.149
Kredilerden Nakit Girişleri
75.488.827 34.789.149
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-809.290 -681.128
Ödenen Faiz
-85.986.371 -64.903.688
Alınan Faiz
2.116.978 2.461.238
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.768.544 -23.609.622
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.768.544 -23.609.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.218.644 56.175.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.987.188 32.566.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 60.987.188 47.218.644
Finansal Yatırımlar
64.367.327 50.930.401
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
64.367.327 50.930.401
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 64.367.327 50.930.401
Ticari Alacaklar
438.672.217 231.066.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 33.392.453 17.743.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 405.279.764 213.323.391
Diğer Alacaklar
151.851.965 182.640.989
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 146.689.970 178.753.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.161.995 3.887.542
Stoklar
10 853.464.682 700.050.905
Peşin Ödenmiş Giderler
87.908.009 44.777.755
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 87.908.009 44.777.755
Diğer Dönen Varlıklar
72.774.631 47.926.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
72.774.631 47.926.601
ARA TOPLAM
1.730.026.019 1.304.611.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.730.026.019 1.304.611.942
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Diğer Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Diğer Alacaklar
170.082 149.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 170.082 149.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 126.336.878 161.024.055
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
14 906.465.278 859.814.933
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.800.209 6.565.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.404.705 25.642.704
Şerefiye
17.657.350 17.657.350
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 9.747.355 7.985.354
Peşin Ödenmiş Giderler
17.523 15.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 17.523 15.086
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 178.235
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.086.609.660 1.071.805.376
TOPLAM VARLIKLAR
2.816.635.679 2.376.417.318
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
727.248.004 653.366.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
727.248.004 653.366.403
Banka Kredileri
7 362.753.500 293.558.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
751.351 630.944
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 363.743.153 359.177.282
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.369.156 48.039.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.369.156 48.039.616
Banka Kredileri
7 40.369.156 48.039.616
Ticari Borçlar
518.004.072 367.113.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 16.893.411 37.319.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 501.110.661 329.793.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 16.101.845 7.635.899
Diğer Borçlar
21.458.653 16.080.071
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 21.458.653 16.080.071
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
68.221.390 91.160.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 68.221.390 91.160.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34.940.914 11.316.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.880.106 32.054.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.423.683 3.542.703
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 26.456.423 28.511.344
ARA TOPLAM
1.458.224.140 1.226.766.232
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.458.224.140 1.226.766.232
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.370.903 71.727.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.370.903 71.727.327
Banka Kredileri
7 73.975.837 64.577.744
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.395.066 7.149.583
Diğer Borçlar
851.845 1.381.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 851.845 1.381.760
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.123.851 7.182.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 10.123.851 7.182.101
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 90.772.139 97.658.162
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.118.738 177.949.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.642.342.878 1.404.715.582
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 676.047.817 581.400.374
Ödenmiş Sermaye
5.000.000 5.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
750.989.758 752.396.123
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
750.989.758 752.396.123
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
441.748.702 441.748.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.941.911 -932.164
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
311.182.967 311.579.585
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.763.943 8.905.789
Yasal Yedekler
12.763.943 8.905.789
Diğer Yedekler
471.192 471.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-202.305.447 -35.696.516
Net Dönem Karı veya Zararı
96.053.808 -162.750.777
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
498.244.984 390.301.362
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.174.292.801 971.701.736
TOPLAM KAYNAKLAR
2.816.635.679 2.376.417.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 1.431.934.422 612.567.017
Satışların Maliyeti
20 -935.299.274 -460.908.501
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
496.635.148 151.658.516
BRÜT KAR (ZARAR)
496.635.148 151.658.516
Genel Yönetim Giderleri
21 -23.550.426 -14.761.720
Pazarlama Giderleri
21 -117.680.728 -53.110.149
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -15.686.227 -13.318.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.816.607 8.340.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.740.748 -11.408.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
356.793.626 67.399.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.467.085 15.754.550
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -34.290.559 -31.110.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
335.970.152 52.044.225
Finansman Gelirleri
2.116.978 2.461.238
Finansman Giderleri
-85.986.371 -66.445.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
252.100.759 -11.939.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -47.559.517 -12.157.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-53.878.915 -18.347.927
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.319.398 6.190.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
204.541.242 -24.096.748
DÖNEM KARI (ZARARI)
204.541.242 -24.096.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
108.487.434 16.332.767
Ana Ortaklık Payları
96.053.808 -40.429.515
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.950.177 -819.217
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.941.950 -959.146
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-396.617 -51.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
388.390 191.829
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 388.390 191.829
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.950.177 -819.217
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
202.591.065 -24.915.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
107.943.622 16.043.199
Ana Ortaklık Payları
94.647.443 -40.959.164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057311
BIST