***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 13.074.563 363.450.536 -1.046.415 161.748.369 8.802.670 471.192 8.625.975 -44.219.372 515.907.518 322.537.931 838.445.449Transferler103.118 -44.322.490 44.219.372Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-40.429.515 -40.429.515 16.332.767 -24.096.748Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-477.750 -51.899 -529.649 -289.568 -819.217Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.074.563 363.450.536 -1.524.165 161.696.470 8.905.788 471.192 -35.696.515 -40.429.515 474.948.354 338.581.130 813.529.484Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 13.074.563 441.748.702 -932.164 311.579.585 8.905.789 471.192 -35.696.516 -162.750.777 581.400.374 390.301.362 971.701.736Transferler3.858.154 -166.608.931 162.750.777Dönem Karı (Zararı)96.053.808 96.053.808 108.487.434 204.541.242Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.009.747 -396.618 -1.406.365 -543.812 -1.950.177Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.074.563 441.748.702 -1.941.911 311.182.967 12.763.943 471.192 -202.305.447 96.053.808 676.047.817 498.244.984 1.174.292.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.822.246 -5.752.933Dönem Karı (Zararı)204.541.242 -24.096.748Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)204.541.242 -24.096.748Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler192.187.929 134.149.185Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 36.914.682 28.125.422Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.059.394 5.352.104Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler397.033 6.278.407Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler662.361 -926.303Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.453.943 10.259.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.508.864 1.828.704Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.054.921 8.431.046Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler84.376.919 62.899.282Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.116.978 -2.461.238Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler86.493.897 65.360.520Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.467.085 -4.714.533Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -13.467.085 -4.714.533Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 34.290.559 31.110.044İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler34.290.559 31.110.044Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 47.559.517 12.157.133İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -11.040.017İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-258.024.240 -109.123.346Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-207.605.570 -50.329.478İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.649.197 -7.760.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-191.956.373 -42.569.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.371.710 71.229.697İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)32.063.477 99.176.864İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.691.767 -27.947.167Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-154.076.138 -215.329.677Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-67.980.721 -2.088.379Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler150.890.745 62.050.485İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.426.266 1.068.163İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)171.317.011 60.982.322Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.465.946 5.076.510Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.848.667 9.374.407İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 6.126.159İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.848.667 3.248.248Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-22.938.879 10.893.089Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları138.704.931 929.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -628.084 -150.963Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.254.601 -6.531.061YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-84.863.846 10.477.740İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 19.384.436Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri6 30.160 2.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 15.055 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.055 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-84.909.061 -8.908.846Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -78.739.467 -8.747.417Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -6.169.594 -161.429FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.189.856 -28.334.429Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri75.488.827 34.789.149Kredilerden Nakit Girişleri75.488.827 34.789.149Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-809.290 -681.128Ödenen Faiz-85.986.371 -64.903.688Alınan Faiz2.116.978 2.461.238YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.768.544 -23.609.622Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.768.544 -23.609.622DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.218.644 56.175.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ60.987.188 32.566.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 60.987.188 47.218.644Finansal Yatırımlar64.367.327 50.930.401Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar64.367.327 50.930.401Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 64.367.327 50.930.401Ticari Alacaklar438.672.217 231.066.647İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 33.392.453 17.743.256İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 405.279.764 213.323.391Diğer Alacaklar151.851.965 182.640.989İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 146.689.970 178.753.447İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 5.161.995 3.887.542Stoklar10 853.464.682 700.050.905Peşin Ödenmiş Giderler87.908.009 44.777.755İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 87.908.009 44.777.755Diğer Dönen Varlıklar72.774.631 47.926.601İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar72.774.631 47.926.601ARA TOPLAM1.730.026.019 1.304.611.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.730.026.019 1.304.611.942DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Diğer Finansal Yatırımlar700.000 700.000Diğer Alacaklar170.082 149.801İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 170.082 149.801Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 126.336.878 161.024.055Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar14 906.465.278 859.814.933Kullanım Hakkı Varlıkları7.800.209 6.565.577Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.404.705 25.642.704Şerefiye17.657.350 17.657.350Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 9.747.355 7.985.354Peşin Ödenmiş Giderler17.523 15.086İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 17.523 15.086Ertelenmiş Vergi Varlığı22 0 178.235TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.086.609.660 1.071.805.376TOPLAM VARLIKLAR2.816.635.679 2.376.417.318KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar727.248.004 653.366.403İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar727.248.004 653.366.403Banka Kredileri7 362.753.500 293.558.177Kiralama İşlemlerinden Borçlar751.351 630.944İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 363.743.153 359.177.282Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.369.156 48.039.616İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.369.156 48.039.616Banka Kredileri7 40.369.156 48.039.616Ticari Borçlar518.004.072 367.113.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 16.893.411 37.319.677İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 501.110.661 329.793.650Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 16.101.845 7.635.899Diğer Borçlar21.458.653 16.080.071İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 21.458.653 16.080.071Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)68.221.390 91.160.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 68.221.390 91.160.269Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34.940.914 11.316.600Kısa Vadeli Karşılıklar31.880.106 32.054.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 5.423.683 3.542.703Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 26.456.423 28.511.344ARA TOPLAM1.458.224.140 1.226.766.232TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.458.224.140 1.226.766.232UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar82.370.903 71.727.327İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar82.370.903 71.727.327Banka Kredileri7 73.975.837 64.577.744Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.395.066 7.149.583Diğer Borçlar851.845 1.381.760İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 851.845 1.381.760Uzun Vadeli Karşılıklar10.123.851 7.182.101Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 10.123.851 7.182.101Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 90.772.139 97.658.162TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER184.118.738 177.949.350TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.642.342.878 1.404.715.582ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 676.047.817 581.400.374Ödenmiş Sermaye5.000.000 5.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)750.989.758 752.396.123Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)750.989.758 752.396.123Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)441.748.702 441.748.702Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.941.911 -932.164Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)311.182.967 311.579.585Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.763.943 8.905.789Yasal Yedekler12.763.943 8.905.789Diğer Yedekler471.192 471.192Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-202.305.447 -35.696.516Net Dönem Karı veya Zararı96.053.808 -162.750.777Kontrol Gücü Olmayan Paylar498.244.984 390.301.362TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.174.292.801 971.701.736TOPLAM KAYNAKLAR2.816.635.679 2.376.417.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.431.934.422 612.567.017Satışların Maliyeti20 -935.299.274 -460.908.501TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)496.635.148 151.658.516BRÜT KAR (ZARAR)496.635.148 151.658.516Genel Yönetim Giderleri21 -23.550.426 -14.761.720Pazarlama Giderleri21 -117.680.728 -53.110.149Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -15.686.227 -13.318.881Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36.816.607 8.340.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-19.740.748 -11.408.873ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)356.793.626 67.399.719Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.467.085 15.754.550Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -34.290.559 -31.110.044FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)335.970.152 52.044.225Finansman Gelirleri2.116.978 2.461.238Finansman Giderleri-85.986.371 -66.445.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)252.100.759 -11.939.615Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -47.559.517 -12.157.133Dönem Vergi (Gideri) Geliri-53.878.915 -18.347.927Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.319.398 6.190.794SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)204.541.242 -24.096.748DÖNEM KARI (ZARARI)204.541.242 -24.096.748Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar108.487.434 16.332.767Ana Ortaklık Payları96.053.808 -40.429.515Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.950.177 -819.217Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.941.950 -959.146Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-396.617 -51.900Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler388.390 191.829Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 388.390 191.829Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.950.177 -819.217TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)202.591.065 -24.915.965Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar107.943.622 16.043.199Ana Ortaklık Payları94.647.443 -40.959.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057311BIST