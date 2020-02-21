***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEreğli Tekstil olarak SPK nezdinde yapmış olduğumuz başvurumuz 181.500.000 TL ihraç tavanı ve 1 yıllık süre ile kabul edilmiştir. Başvuru ve İhraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820931BIST