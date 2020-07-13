***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
13.07.2020 11:07
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ereğli Tekstil olarak SPK nezdinde yapmış olduğumuz başvurumuz 600.000.000 TL ihraç tavanı ve 1 yıllık süre ile kabul edilmiştir.İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859291
BIST
13:55117.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 2.604,94
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.418
En Düşük
116.126
13:556,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
13:557,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
13:55399,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,35
|Açılış
|: 399,31
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.059.872
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.305.909
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|59.945.690
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.155.402
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|542.614
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,21
|492.238
|% -9,97
|
|VKFYO
|5,11
|1.895.141
|% -9,88
|
|OSMEN
|11,92
|49.826
|% -8,31
|
|TACTR
|5,50
|163.945
|% -6,78
|
|TSPOR
|5,87
|438.524.300
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,23
|1.057.905.213
|% 3,24
|
|THYAO
|11,96
|650.390.896
|% 1,10
|
|ODAS
|2,87
|476.698.846
|% 6,69
|
|TSPOR
|5,87
|438.524.300
|% -5,93
|
|TRKCM
|4,59
|349.754.463
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,23
|1.057.905.213
|% 3,24
|
|ODAS
|2,87
|476.698.846
|% 6,69
|
|IHLGM
|1,79
|230.475.597
|% 8,48
|
|ZOREN
|2,71
|259.183.746
|% 6,69
|
|DOHOL
|2,27
|211.947.226
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6250
|8,6682
|% -0,11
|
|Frank
|7,2607
|7,3044
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|10,98
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,10
|
|Tam
|2.674
|2.682
|9,40
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|-0,80
|