***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
12.02.2021 14:49
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ereğli Tekstil olarak SPK nezdinde yapmış olduğumuz başvurumuz 745.000.000 TL ihraç tavanı ve 1 yıllık süre ile kabul edilmiştir.İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909323
BIST
14:461.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,70
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
14:467,0208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
14:468,5013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0362
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4961
14:46410,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,69
|Açılış
|: 410,79
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler14:46
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.270.713
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|45.905.796
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|46.136.250
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.915.368
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|TGSAS
|29,18
|130.541.554
|% -9,55
|
|KOZAL
|139,00
|1.292.532.564
|% 1,68
|
|SASA
|33,40
|1.039.152.656
|% 6,71
|
|GARAN
|10,04
|989.636.111
|% 1,01
|
|ESEN
|40,52
|568.945.454
|% -3,66
|
|EKGYO
|2,53
|520.326.401
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,53
|520.326.401
|% -1,17
|
|DOHOL
|3,59
|489.852.365
|% -2,18
|
|TSKB
|1,75
|237.051.430
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,39
|138.760.275
|% -2,11
|
|GARAN
|10,04
|989.636.111
|% 1,01
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0167
|7,0208
|% -0,07
|
|Euro
|8,4943
|8,5013
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,6511
|9,6995
|% -0,27
|
|Frank
|7,8337
|7,8809
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8666
|1,8759
|% -0,04
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-7,48
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.776
|-34,00
|
|Tam
|2.719
|2.788
|-39,78
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,24
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|-0,41
|
Seans Raporu
14:46
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