***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
12.02.2021 16:15
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ereğli Tekstil olarak SPK nezdinde yapmış olduğumuz başvurumuz 745.000.000 TL ihraç tavanı ve 1 yıllık süre ile kabul edilmiştir.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909356
BIST
16:241.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,49
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
16:247,0228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
16:248,4887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0488
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
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8,5445
En Düşük
8,4862
16:24409,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,33
|Açılış
|: 409,14
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,06
BIST En Aktif Hisseler16:24
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|92.216.873
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.362.399
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.623.020
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|53.808.547
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|135.889.481
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|140,90
|1.815.539.465
|% 3,07
|
|SASA
|33,90
|1.290.195.673
|% 8,31
|
|GARAN
|10,01
|1.229.835.537
|% 0,70
|
|ESEN
|41,78
|700.249.977
|% -0,67
|
|SISE
|7,66
|611.374.254
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,53
|610.957.359
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|284.746.366
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,59
|530.315.828
|% -2,18
|
|GARAN
|10,01
|1.229.835.537
|% 0,70
|
|ODAS
|4,04
|439.258.336
|% -2,18
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0205
|7,0228
|% -0,04
|
|Euro
|8,4850
|8,4887
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,6544
|9,7028
|% -0,24
|
|Frank
|7,8273
|7,8745
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8653
|1,8746
|% -0,11
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-15,30
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.710
|2.781
|-46,46
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-22,47
|
|Çeyrek
|657
|673
|-11,24
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,00
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,90
|60,90
|-0,24
|
Seans Raporu
16:24
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16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 3 kaybederek (% -0.57 ) 1, 631
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16:38XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 18, 448.00 milyon TL de
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16:38CELHA
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 379, 846 adet işlem
-
16:35PRZMA
Yüzde -6.48 oranında düşüşle 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 720, 526 adet işlem
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16:34AYGAZ
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 959, 986 adet işlem