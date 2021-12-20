***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/12/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarEreğli Tekstil olarak SPK nezdinde yapmış olduğumuz başvurumuz 750.000.000 TL ihraç tavanı ve 1 yıllık süre ile kabul edilmiştir.İhraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984623BIST