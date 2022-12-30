***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
30.12.2022 16:18
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 1.100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.12.2022 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091515
BIST
17:395.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 42,98
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.507
17:3918,7159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:3920,0192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0310
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:391.096,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.096,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:37
|SANEL
|22,88
|10.001.132
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.400.253
|% 9,99
|
|ERCB
|178,50
|461.135.350
|% 9,98
|
|SAMAT
|19,32
|92.194.820
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.027.772
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|75.948.667
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,90
|409.313.007
|% -6,30
|
|ASELS
|63,05
|10.144.190.574
|% 7,23
|
|THYAO
|142,00
|5.979.618.181
|% -0,21
|
|TUPRS
|532,40
|5.091.953.255
|% 5,11
|
|TCELL
|38,74
|5.059.889.914
|% 1,41
|
|TTKOM
|24,92
|4.332.773.787
|% 7,32
|
|EKGYO
|8,87
|4.194.426.244
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,63
|3.694.895.024
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,87
|2.796.752.323
|% -1,08
|
|PETKM
|20,14
|4.320.616.715
|% 1,41
|
|ISCTR
|12,91
|2.697.658.992
|% -0,08
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7130
|18,7231
|% 0,10
|
|Euro
|20,1100
|20,1200
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5522
|22,6653
|% 0,20
|
|Frank
|20,2373
|20,3592
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,12
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|7,13
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,93
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.393
|7.446
|13,00
|
|Yarım
|3.580
|3.639
|6,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|0,04
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-0,04
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51SMRTG
Yüzde 4.05 oranında artışla 87.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 248, 427 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 5, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 101, 056.00 milyon TL de
-
17:50EDIP
Yüzde 5.89 oranında artışla 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 434 adet işlem
-
17:49ERCB
Yüzde 9.98 oranında artışla 178.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 669, 808 adet işlem
-
17:47KONYA
Yüzde 4.58 oranında artışla 3, 461.90 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 819 adet işlem