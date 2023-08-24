***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
24.08.2023 22:58
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.08.2023 tarihinde onaylanmış olup onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189447
BIST
'
12:547.486
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -5,91
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:5426,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,5853
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:5428,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,6561
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:541.633,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 49,06
|Açılış
|: 1.633,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:52
|ALFAS
|869,30
|1.092.932.240
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.897.950
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|82.993.181
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.763.870.929
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.316.866
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.206.067
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.100.551
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|292,90
|6.100.738.732
|% 2,77
|
|TTKOM
|27,08
|3.059.609.840
|% 5,95
|
|KLSER
|104,60
|2.995.817.111
|% -8,81
|
|AKBNK
|29,92
|2.921.923.947
|% -1,64
|
|THYAO
|229,80
|2.889.645.136
|% -0,30
|
|YKBNK
|16,52
|2.604.204.165
|% -1,96
|
|ISCTR
|17,75
|2.233.825.448
|% -1,39
|
|TTKOM
|27,08
|3.059.609.840
|% 5,95
|
|SKBNK
|4,00
|408.332.199
|% -1,72
|
|AKBNK
|29,92
|2.921.923.947
|% -1,64
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3362
|26,3731
|% 2,32
|
|Euro
|28,3745
|28,4791
|% 2,27
|
|Sterlin
|33,2810
|33,4479
|% 3,04
|
|Frank
|29,8215
|30,0012
|% 2,99
|
|Riyal
|7,0529
|7,0883
|% 3,22
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|50,25
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.988
|11.095
|-6,00
|
|Yarım
|5.511
|5.569
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.784
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,59
|20,62
|0,66
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|1,16
|