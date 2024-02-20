***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
20.02.2024 13:30
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin, 2.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.02.2024 tarihinde onaylanmış olup onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250744
BIST
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13:399.292
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 95,19
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.308
13:3930,9028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0627
|Açılış
|: 31,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
13:3933,4209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1383
|Açılış
|: 33,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
13:392.013,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,48
|Açılış
|: 2.013,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
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2.014,06
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler13:38
|TURGG
|687,50
|102.668.458
|% 10,00
|
|MIATK
|68,85
|3.584.139.705
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|41.481.059
|% 9,98
|
|DYOBY
|32,44
|242.147.554
|% 9,97
|
|DOBUR
|108,10
|157.341.802
|% 9,97
|
|ETYAT
|16,18
|38.770.871
|% -9,96
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CUSAN
|25,84
|55.110.130
|% -6,71
|
|GRNYO
|9,29
|13.833.804
|% -5,01
|
|CASA
|100,00
|3.393.700
|% -4,76
|
|THYAO
|281,50
|5.358.137.653
|% 1,08
|
|MIATK
|68,85
|3.584.139.705
|% 9,98
|
|GUBRF
|209,30
|3.496.187.686
|% 5,87
|
|EREGL
|48,52
|2.990.549.776
|% 0,41
|
|SASA
|42,94
|2.489.876.545
|% -0,46
|
|ZOREN
|6,11
|1.870.719.177
|% 0,49
|
|EKGYO
|10,60
|1.291.367.944
|% 0,76
|
|KLGYO
|5,35
|523.713.937
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,39
|201.038.781
|% -0,42
|
|QUAGR
|4,79
|370.872.795
|% 3,90
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8979
|30,9035
|% 0,21
|
|Euro
|33,4181
|33,4248
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8623
|39,0572
|% 0,33
|
|Frank
|34,9478
|35,1583
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2144
|8,2556
|% 0,20
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|908,87
|911,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,52
|972,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,11
|83,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,42
|2.026,72
|% 0,66
|