***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.02.2020 13:53
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 181.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.02.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 21.02.2020
Ek Açıklamalar
Ereğli Tekstil olarak SPK nezdinde yapmış olduğumuz başvurumuz 181.500.000 TL ihraç tavanı ve 1 yıllık süre ile kabul edilmiştir. Başvuru ve İhraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EreğliİHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 Ereğli.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821136
BIST
18:05114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -2.040,18
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
18:056,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0323
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1612
En Düşük
6,0929
18:056,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6757
En Düşük
6,5989
18:05329,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 7,11
|Açılış
|: 329,13
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.450.923
|% 20,00
|
|TURGG
|52,90
|11.616.740
|% 12,08
|
|YBTAS
|5.656,70
|424.253
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|93.816
|% 9,94
|
|HALKS
|3,35
|200.386
|% 9,84
|
|FENER
|14,32
|193.014.916
|% -11,06
|
|MTRYO
|5,38
|222.852
|% -10,18
|
|MZHLD
|12,68
|110.171
|% -9,43
|
|EPLAS
|12,50
|267.144
|% -9,35
|
|AYCES
|10,75
|783.105
|% -8,90
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 6,67
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 1,36
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 2,83
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,81
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8916
|7,9312
|% 0,24
|
|Frank
|6,2371
|6,2747
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6270
|1,6352
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|27,85
|
|Altın Gr.
|329
|329
|7,04
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,91
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-2,78
|
Seans Raporu
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2448, 82 kaybederek (% -2.21 ) 108, 117
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, BALAT, YBTAS, SKTAS, AVOD
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOZDE
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ALCTL, LUKSK, IPEKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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AYCES, SALIX, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında