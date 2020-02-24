***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 181.500.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.02.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.02.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 21.02.2020Ek AçıklamalarEreğli Tekstil olarak SPK nezdinde yapmış olduğumuz başvurumuz 181.500.000 TL ihraç tavanı ve 1 yıllık süre ile kabul edilmiştir. Başvuru ve İhraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EreğliİHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 Ereğli.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821136BIST