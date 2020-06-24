***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.06.2020 12:28
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirket Esas sözleşmesinin 16 sayılı maddesinin verdiği yetkiye istinaden "-Şirketimizin - Değişik vadelerde, - Türk Lirası Cinsinden, - Yurtiçinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 600 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak' ın münferiden yetkili kılınmasına,-" Oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak Mustafa Albayrak Faruk Albayrak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852617
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|CEMAS
|1,43
|433.738.159
|% 10,00
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|AKMGY
|33,06
|5.390.354
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|16.545.698
|% 9,91
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|KSTUR
|48,90
|59.703
|% 9,74
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|SAMAT
|2,54
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|EKIZ
|10,31
|1.222.235
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|EMNIS
|4,00
|31.556
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|
|BAYRK
|8,50
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|
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|PETKM
|4,28
|472.419.892
|% 3,38
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|KARSN
|2,83
|469.341.051
|% 3,66
|
|KRDMD
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|469.145.559
|% 1,69
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|CEMAS
|1,43
|433.738.159
|% 10,00
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|IEYHO
|0,86
|174.362.197
|% 6,17
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|KARSN
|2,83
|469.341.051
|% 3,66
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|KRDMD
|3,01
|469.145.559
|% 1,69
|
|GUSGR
|4,74
|622.962.418
|% 3,72
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5648
|8,6078
|% 0,22
|
|Frank
|7,2279
|7,2715
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,14
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.776
|1.777
|7,86
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.557
|18,40
|
|Tam
|2.609
|2.621
|18,90
|
|Yarım
|1.271
|1.282
|9,30
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,60
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|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,00
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|B. Petrol
|42,02
|42,02
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