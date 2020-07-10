***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.07.2020 15:27
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.07.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 10.07.2020
Ek Açıklamalar
Ereğli Tekstil olarak SPK nezdinde yapmış olduğumuz başvurumuz 600.000.000 TL ihraç tavanı ve 1 yıllık süre ile kabul edilmiştir.İhraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858928
BIST
15:23113.276
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -2.517,80
|Açılış
|: 115.451
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|Önceki Kapanış
|: 115.794
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115.451
En Düşük
112.830
15:236,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 6,9060
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|Önceki Kapanış
|: 6,8990
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6,8682
En Düşük
6,8515
15:237,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,7650
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|Önceki Kapanış
|: 7,7900
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7,7659
En Düşük
7,7277
15:23399,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,21
|Açılış
|: 399,16
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|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|22.412.201
|% 10,00
|
|QNBFB
|44,48
|16.912.198
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|47.721.699
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.220.766
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|14.113.419
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.797.008
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,66
|50.827.006
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|6.510.654
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.644.565
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,04
|1.155.867.845
|% -5,56
|
|GARAN
|7,74
|871.647.547
|% -2,15
|
|TRKCM
|4,53
|857.052.304
|% -2,16
|
|SISE
|6,18
|836.263.055
|% -3,13
|
|THYAO
|11,52
|669.171.835
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,04
|1.155.867.845
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,53
|857.052.304
|% -2,16
|
|ZOREN
|2,42
|452.897.408
|% -3,97
|
|IHLGM
|1,57
|276.915.322
|% -6,55
|
|KRDMD
|2,95
|500.844.032
|% -4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6206
|8,6639
|% -0,06
|
|Frank
|7,2583
|7,3021
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|6,50
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|9,00
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,30
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,50
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|-0,52
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