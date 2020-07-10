***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.07.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.07.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 10.07.2020Ek AçıklamalarEreğli Tekstil olarak SPK nezdinde yapmış olduğumuz başvurumuz 600.000.000 TL ihraç tavanı ve 1 yıllık süre ile kabul edilmiştir.İhraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858928BIST