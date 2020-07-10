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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.07.2020 15:27
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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.07.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 10.07.2020

Ek Açıklamalar
Ereğli Tekstil olarak SPK nezdinde yapmış olduğumuz başvurumuz 600.000.000 TL ihraç tavanı ve 1 yıllık süre ile kabul edilmiştir.İhraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858928


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Frank 7,2583 7,3021 % -0,18  
Riyal 1,8250 1,8342 % 0,04  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 399 399 0,98  
Cumhuriyet 2.593 2.614 9,00  
Tam 2.669 2.682 9,30  
Yarım 1.296 1.312 4,50  
Çeyrek 648 657 2,30  
Gümüş.Ons 18,71 18,75 0,04  
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