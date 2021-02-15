***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni paylaşımın yanlış şablondan yapılması üzerine düzeltme yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 14.01.2021İhraç Tavanı Tutarı 745.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.02.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.02.2022Ek AçıklamalarEreğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirket Esas sözleşmesinin 16 sayılı maddesinin verdiği yetkiye istinaden "-Şirketimizin - Değişik vadelerde, - Türk Lirası Cinsinden, - Yurtiçinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 745 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak' ın münferiden yetkili kılınmasına,-" Oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak Mustafa Albayrak Faruk Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Muhammet AlbayrakEklenen DökümanlarEK: 1 Ereğli-İB.pdfEK: 2 SPK BASVURU FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909572BIST