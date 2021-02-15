Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.02.2021 10:51



***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni paylaşımın yanlış şablondan yapılması üzerine düzeltme yapılmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 745.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.02.2022

Ek Açıklamalar
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirket Esas sözleşmesinin 16 sayılı maddesinin verdiği yetkiye istinaden "-Şirketimizin - Değişik vadelerde, - Türk Lirası Cinsinden, - Yurtiçinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 745 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak' ın münferiden yetkili kılınmasına,-" Oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak Mustafa Albayrak Faruk Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Muhammet Albayrak
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ereğli-İB.pdf
EK: 2 SPK BASVURU FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909572


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:061.554
Değişim :  1,04% |  16,02
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.555 En Düşük
1.547
BIST En Aktif Hisseler12:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 12,32 11.594.594 % 10,00  
VERTU 34,10 4.962.675 % 10,00  
MZHLD 40,70 79.691 % 10,00  
SEKUR 47,30 2.514.657 % 10,00  
EPLAS 41,58 818.835 % 10,00  
daha fazla
12:06 Alış Satış %  
Dolar 6,9757 6,9793 % -0,80  
Euro 8,4720 8,4755 % -0,59  
Sterlin 9,6714 9,7199 % -0,46  
Frank 7,8027 7,8497 % -0,69  
Riyal 1,8555 1,8648 % -0,78  
daha fazla
12:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 -3,39  
Altın Gr. 408 409 -3,51  
Cumhuriyet 2.739 2.781 -29,00  
Tam 2.706 2.774 -20,89  
Yarım 1.308 1.342 -10,11  
Çeyrek 656 671 -5,05  
Gümüş.Ons 27,51 27,55 0,26  
Gümüş Gr. 6,19 6,19 0,02  
B. Petrol 63,14 63,14 0,71  
Seans Raporu 12:06
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru