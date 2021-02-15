***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.02.2021 10:51
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni paylaşımın yanlış şablondan yapılması üzerine düzeltme yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 745.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.02.2022
Ek Açıklamalar
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirket Esas sözleşmesinin 16 sayılı maddesinin verdiği yetkiye istinaden "-Şirketimizin - Değişik vadelerde, - Türk Lirası Cinsinden, - Yurtiçinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 745 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak' ın münferiden yetkili kılınmasına,-" Oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak Mustafa Albayrak Faruk Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Muhammet Albayrak
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ereğli-İB.pdf
EK: 2 SPK BASVURU FORMU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909572
BIST