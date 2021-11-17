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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.11.2021 13:04
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket esas sözleşmesinin 16. maddesinin verdiği yetkiye istinaden - Değişik vadelerde, - Türk Lirası Cinsinden, - Yurtiçinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 750 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak' ın münferiden yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978276


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