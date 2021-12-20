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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.12.2021 11:36
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 750.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 18.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu 17/12/2021 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı İhracı için onay vermiştir. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi mühürlü_17.12.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984622


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