***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.11.2021İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.12.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 750.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 18.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu 17/12/2021 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı İhracı için onay vermiştir. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi mühürlü_17.12.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984622BIST