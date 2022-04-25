***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.050.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarEreğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirket Esas sözleşmesinin 16 sayılı maddesinin verdiği yetkiye istinaden "-Şirketimizin - 0BIST