***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.04.2022 08:33
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.050.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirket Esas sözleşmesinin 16 sayılı maddesinin verdiği yetkiye istinaden "-Şirketimizin - 0
BIST
10:342.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
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|Açılış
|: 2.498
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|Önceki Kapanış
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2.510
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2.498
10:3414,7901
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 901,93
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906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ACSEL
|43,12
|25.076.672
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|PRKAB
|34,26
|27.598.446
|% 8,21
|
|KLSYN
|2,30
|29.332.499
|% 7,98
|
|EUHOL
|2,83
|2.097.596
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|5,98
|7.788.309
|% -5,83
|
|ATLAS
|1,36
|949.986
|% -3,55
|
|KGYO
|4,97
|10.188.832
|% -3,12
|
|THYAO
|40,86
|1.267.474.867
|% 3,18
|
|KRDMD
|15,50
|706.806.046
|% 2,92
|
|TUPRS
|254,20
|538.780.034
|% -2,00
|
|KONTR
|158,30
|465.184.525
|% 1,54
|
|SISE
|18,13
|424.844.386
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,78
|169.050.441
|% 0,72
|
|ODAS
|2,50
|137.286.669
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,50
|706.806.046
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,17
|236.568.527
|% 0,78
|
|THYAO
|40,86
|1.267.474.867
|% 3,18
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7834
|14,7931
|% 0,17
|
|Euro
|15,7986
|15,8079
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7597
|18,8538
|% -0,08
|
|Frank
|15,3531
|15,4456
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9302
|3,9499
|% 0,05
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|0,92
|
|Altın Gr.
|905
|905
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,50
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