***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.04.2022 10:01
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.050.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.04.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 1.050.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 21.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023692
BIST
10:262.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,05
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.507
En Düşük
2.498
10:2614,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:2615,8127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0210
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7990
10:26902,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,97
|Açılış
|: 902,90
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ACSEL
|43,12
|24.940.068
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|20.189.081
|% 9,86
|
|ESCOM
|8,95
|7.943.506
|% 7,83
|
|EUHOL
|2,83
|1.895.016
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|6,13
|4.988.287
|% -3,46
|
|KGYO
|4,96
|9.627.966
|% -3,31
|
|ATLAS
|1,38
|842.153
|% -2,13
|
|THYAO
|40,56
|952.845.546
|% 2,42
|
|KRDMD
|15,52
|628.850.872
|% 3,05
|
|TUPRS
|254,00
|475.312.607
|% -2,08
|
|KONTR
|157,40
|330.998.176
|% 0,96
|
|SISE
|18,08
|323.888.038
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,78
|162.976.596
|% 0,72
|
|ODAS
|2,50
|116.703.304
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,52
|628.850.872
|% 3,05
|
|YKBNK
|5,18
|207.153.069
|% 0,97
|
|THYAO
|40,56
|952.845.546
|% 2,42
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7840
|14,7922
|% 0,17
|
|Euro
|15,8004
|15,8145
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7436
|18,8376
|% -0,17
|
|Frank
|15,3481
|15,4406
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9303
|3,9500
|% 0,05
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|0,40
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,05
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,69
|
Seans Raporu
10:24
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10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 71 artarak (% 0.92 ) 2, 808
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10:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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10:40XU100
Endeks 2, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 6, 895.00 milyon TL de
-
10:40KAPLM
Yüzde 5.08 oranında artışla 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 918 adet işlem
-
10:39BIOEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 923 adet işlem