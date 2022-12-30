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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.12.2022 16:19
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 1.100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 29.12.2022 tarih ve 77/1862 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091516


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Cumhuriyet 7.362 7.473 36,00  
Tam 7.391 7.451 18,00  
Yarım 3.579 3.641 8,00  
Çeyrek 1.795 1.820 4,00  
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Gümüş Gr. 14,34 14,37 -0,01  
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