***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 1.100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 29.12.2022 tarih ve 77/1862 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091516BIST