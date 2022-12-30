***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.12.2022 16:19
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 1.100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 29.12.2022 tarih ve 77/1862 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091516
BIST
17:345.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 51,00
|Açılış
|: 5.477
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.507
17:3418,7212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:3419,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:341.096,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.096,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:32
|SANEL
|22,88
|10.001.132
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.394.078
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.194.820
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|103.148.688
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|432.622.632
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|75.934.937
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,86
|406.408.822
|% -6,40
|
|ASELS
|63,00
|9.989.611.203
|% 7,14
|
|THYAO
|141,40
|5.761.110.470
|% -0,63
|
|TUPRS
|533,70
|5.047.687.197
|% 5,37
|
|TCELL
|38,66
|4.942.625.516
|% 1,20
|
|PETKM
|20,12
|4.226.354.316
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,87
|4.160.227.387
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,59
|3.665.504.093
|% 4,44
|
|YKBNK
|11,87
|2.726.607.728
|% -1,08
|
|PETKM
|20,12
|4.226.354.316
|% 1,31
|
|ISCTR
|12,88
|2.652.711.439
|% -0,31
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7132
|18,7201
|% 0,08
|
|Euro
|19,9858
|19,9953
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5444
|22,6575
|% 0,17
|
|Frank
|20,2159
|20,3376
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9652
|4,9901
|% 0,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|6,03
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,45
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.391
|7.451
|18,00
|
|Yarım
|3.579
|3.641
|8,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,65
|83,65
|0,19
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:47KONYA
Yüzde 4.58 oranında artışla 3, 461.90 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 819 adet işlem
-
17:46PARSN
Yüzde 6.94 oranında artışla 77.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 547, 511 adet işlem
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 25 artarak (% 0.94 ) 4, 882
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, AKSGY, TERA, SANEL, BRKSN, SAMAT
-
17:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, ZEDUR, UZERB, PRDGS