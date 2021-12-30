***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23/02/2021 tarihinde yapmış olduğumuz rehnedilen paylardaki değer artışı sebebiyle 65.000.000-TL olan teminat bedeli 90.000.000-TL' ye çıkarılmıştı. 30/12/2021 tarihi itibariyle Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile Ereğli Tekstil arasında rehin ek sözleşmesi yapılmış olup, rehinli paylar üzerindeki rehin tutarı 90.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ne çıkartılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987156BIST