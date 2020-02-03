***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2020 16:00
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 48.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 48.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %14,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %15,97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT72019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 48.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.03.2020 28.02.2020 02.03.2020 1,14301
2 30.03.2020 27.03.2020 30.03.2020 1,14301
3 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 1,14301
4 27.05.2020 22.05.2020 27.05.2020 1,22466
5 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 1,06137
6 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,14301
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 48.000.000TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 20 Temmuz 2020 itfa tarihli TRFERTT72019 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816701
BIST