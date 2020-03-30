GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.03.2020 14:42
GÜNCEL HABERLER



***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFERTT72019 ISIN kodlu finansman bonosunun 2.kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 48.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 48.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %14,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %15,97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT72019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 48.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.03.2020 28.02.2020 02.03.2020 1,14301 548.644,72 Evet
2 30.03.2020 27.03.2020 30.03.2020 1,14301 548.644,71 Evet
3 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 1,14301
4 27.05.2020 22.05.2020 27.05.2020 1,22466
5 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 1,06137
6 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,14301
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.07.2020 17.07.2020 SIN kodlu finansman bonosunun 2.kupon ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833249


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:3388.042
Değişim :  -0,09% |  -83,00
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.812 En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVT 3,19 41.232.027 % 10,00  
IHYAY 0,66 37.210.242 % 10,00  
TUCLK 3,63 22.898.544 % 10,00  
TIRE 5,72 27.533.896 % 10,00  
SONME 4,62 4.127.284 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1377 8,1785 % 1,70  
Frank 6,8419 6,8831 % 1,24  
Riyal 1,7463 1,7551 % 2,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.624 -5,28  
Altın Gr. 343 343 5,17  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,14 14,17 -0,29  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 -0,00  
B. Petrol 25,89 25,89 -2,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru