***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT62010 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5.KUPON ÖDEMESİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 45.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 45.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.06.2020Vade (Gün Sayısı) 203Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %17,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %19,27Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT62010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 1,36164 612.737,96 Evet2 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 1,36164 612.737,96 Evet3 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 1,36164 612.737,96 Evet4 02.03.2020 28.02.2020 02.03.2020 1,36164 612.737,96 Evet5 30.03.2020 27.03.2020 30.03.2020 1,36164 612.737,96 Evet6 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 1,361647 01.06.2020 29.05.2020 01.06.2020 1,70205Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT62010 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5. KUPON ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833250BIST