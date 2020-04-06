***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT52011 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 6.KUPON ÖDEMESİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 30.500.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.05.2020Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %21,95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT52011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 1,53425 467.946,19 Evet2 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 1,53425 467.946,19 Evet3 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020 1,53425 467.946,19 Evet4 10.02.2020 07.02.2020 10.02.2020 1,53425 467.946,19 Evet5 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 1,53425 467.946,19 Evet6 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 1,53425 467.946,19 Evet7 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 1,53425Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT52011 ISIN kodlu finansman bonosunun 6.kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835018BIST