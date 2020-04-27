***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT72019 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 48.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 48.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.07.2020Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %14,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %15,97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT72019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 30.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 48.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.03.2020 28.02.2020 02.03.2020 1,14301 548.644,72 Evet2 30.03.2020 27.03.2020 30.03.2020 1,14301 548.644,71 Evet3 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 1,14301 548.644,71 Evet4 27.05.2020 22.05.2020 27.05.2020 1,224665 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 1,061376 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,14301Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT72019 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840258BIST