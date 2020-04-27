***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.04.2020 11:32
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTT62010 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 6.KUPON ÖDEMESİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 45.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 45.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 203
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %17,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %19,27
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT62010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 1,36164 612.737,96 Evet
2 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 1,36164 612.737,96 Evet
3 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 1,36164 612.737,96 Evet
4 02.03.2020 28.02.2020 02.03.2020 1,36164 612.737,96 Evet
5 30.03.2020 27.03.2020 30.03.2020 1,36164 612.737,96 Evet
6 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 1,36164 612.737,96 Evet
7 01.06.2020 29.05.2020 01.06.2020 1,70205
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTT62010 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 6. KUPON ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840257
BIST