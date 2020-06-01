***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.06.2020 13:34
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 181.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 45.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 45.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %12,69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTA2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 0,92055
2 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,92055
3 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,92055
4 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,92055
5 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,92055
6 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,92055
7 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 0,92055
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 45.000.000TL nominal değerli, 196 gün vadeli, 14 Aralık 2020 itfa tarihli TRFERTTA2018 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848015
BIST