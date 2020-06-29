***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT62028 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 7.KUPON ÖDEMESİ VE İTFASI HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.06.2020Vade (Gün Sayısı) 203Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %17,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %18,69Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT62028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 1,32329 1.190.960,92 Evet2 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 1,32329 1.190.960,92 Evet3 02.03.2020 28.02.2020 02.03.2020 1,32329 1.190.960,92 Evet4 30.03.2020 27.03.2020 30.03.2020 1,32329 1.190.960,92 Evet5 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 1,32329 1.190.960,92 Evet6 27.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 1,41781 1.276.028,92 Evet7 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 1,55959 1.403.630,92 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 90.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT62028 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 7. KUPON ÖDEMESİ VE İTFASI YAPILMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853266BIST