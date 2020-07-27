***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTTE2014 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5.KUPON ÖDEMESİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 84.600.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 84.600.000Türü Finansman BonosuVadesi 19.10.2020Vade (Gün Sayısı) 224Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %14Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %14,94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTTE2014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 06.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.600.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 1,07397 908.578,47 Evet2 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 1,07397 908.578,47 Evet3 01.06.2020 29.05.2020 01.06.2020 1,07397 908.578,47 Evet4 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 1,07397 908.578,47 Evet5 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 1,07397 908.578,47 Evet6 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 1,073977 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 1,073978 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,07397Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTTE2014 ISIN kodlu finansman bonosunun 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862059BIST