***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT92017 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 30.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.500.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.09.2020Vade (Gün Sayısı) 140Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %10.47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT92017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.06.2020 29.05.2020 01.06.2020 0,76712 233.971,6 Evet2 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 0,76712 233.971,6 Evet3 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,76712 233.971,6 Evet4 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,767125 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,76712Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT92017 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862060BIST