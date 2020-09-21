***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTTA2018 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 4.KUPON ÖDEMESİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 181.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 45.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 45.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.12.2020Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %12Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %12,69Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTTA2018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 0,92055 414.247,47 Evet2 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,92055 414.247,47 Evet3 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,92055 414.247,47 Evet4 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,92055 414.247,47 Evet5 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,920556 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,920557 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 0,92055Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTTA2018 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875904BIST