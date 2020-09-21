***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.09.2020 14:47
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTTE2014 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 7.KUPON ÖDEMESİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 84.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 84.600.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 224
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %14,94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTE2014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.600.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 1,07397 908.578,47 Evet
2 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 1,07397 908.578,47 Evet
3 01.06.2020 29.05.2020 01.06.2020 1,07397 908.578,47 Evet
4 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 1,07397 908.578,47 Evet
5 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 1,07397 908.578,47 Evet
6 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 1,07397 908.578,47 Evet
7 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 1,07397 908.578,47 Evet
8 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,07397
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTTE2014 ISIN kodlu finansman bonosunun 7. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875905
BIST