***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









m Kurulu Karar Tarihi 27.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 181.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 16.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 16.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.09.2020Vade (Gün Sayısı) 132Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %10,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %11,14Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT92025Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.06.2020 29.05.2020 01.06.2020 0,58082 92.931,2 Evet2 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 0,81315 130.104 Evet3 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,81315 130.104 Evet4 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,81315 130.104 Evet5 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,81315 130.104 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 16.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT92025 ISIN kodlu finansman bonosunun 5. kupon ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875907BIST