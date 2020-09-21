***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT92033 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi ve itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 181.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.09.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %11Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %11,58ISIN Kodu TRFERTT92033Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,84384 843.839,96 Evet2 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,84384 843.839,96 Evet3 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,84384 843.839,96 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT92033 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875908BIST