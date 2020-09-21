***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.09.2020 14:48
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTT92033 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi ve itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 181.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %11,58
ISIN Kodu TRFERTT92033
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,84384 843.839,96 Evet
2 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,84384 843.839,96 Evet
3 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,84384 843.839,96 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 100.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTT92033 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875908
BIST