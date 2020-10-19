***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.10.2020 17:07
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 84.600.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %19
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %20,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT22113
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.600.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,45753
2 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 1,45753
3 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 1,45753
4 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 1,82192
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 84.600.000 TL nominal değerli, 119 gün vadeli, 15 Şubat 2021 itfa tarihli TRFERTT22113ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882412
BIST