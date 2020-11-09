***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.11.2020 12:57
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTTK2016 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 41.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 41.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %11,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %12,13
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTK2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 0,88219 361.697,82 Evet
2 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 0,88219 361.697,83 Evet
3 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,88219 361.697,83 Evet
4 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 0,88219 361.697,83 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 41.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTTK2016 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887081
BIST