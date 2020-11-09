***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTTK2016 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 41.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 41.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.11.2020Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %11,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %12,13Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTTK2016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 0,88219 361.697,82 Evet2 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 0,88219 361.697,83 Evet3 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,88219 361.697,83 Evet4 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 0,88219 361.697,83 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 41.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTTK2016 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887081BIST