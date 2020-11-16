***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.11.2020 15:36
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTT12114 ISIN kodlu finansman bonosunun 2.kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 146.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 146.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %17,82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT12114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 146.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,26575 1.854.323,7 Evet
2 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,26575 1.854.323,68 Evet
3 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 1,26575
4 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 1,26575
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTT12114 ISIN kodlu finansman bonosunun 2.kupon ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888672
BIST