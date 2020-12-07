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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.12.2020 12:53



***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFERTT32112 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 36.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %21,34
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT32112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.12.2020 04.12.2020 07.12.2020 1,49589 538.520,32 Evet
2 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 1,49589
3 01.02.2021 29.01.2021 01.02.2021 1,49589
4 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,86986
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 36.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFERTT32112 ISIN kodlu finansman bonosunun 1.kupon ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891711


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRVGD 10,89 318.533 % 10,00  
RODRG 13,86 1.842.363 % 10,00  
SAFKR 16,52 34.334.695 % 9,99  
BRYAT 260,40 49.472.300 % 9,97  
YAPRK 39,26 1.939.927 % 9,97  
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14:12 Alış Satış %  
Dolar 7,8469 7,8495 % 0,47  
Euro 9,5044 9,5089 % 0,35  
Sterlin 10,3819 10,4339 % -0,82  
Frank 8,7671 8,8199 % 0,42  
Riyal 2,0865 2,0969 % 0,47  
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14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 -7,25  
Altın Gr. 462 462 0,94  
Cumhuriyet 3.066 3.112 2,00  
Tam 3.048 3.125 -9,13  
Yarım 1.473 1.512 -4,42  
Çeyrek 739 756 -2,20  
Gümüş.Ons 23,75 23,79 -0,41  
Gümüş Gr. 6,00 6,00 -0,07  
B. Petrol 48,81 48,81 -0,44  
Seans Raporu 14:12
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